Flórida planeja centro de detenção de migrantes "Alligator Alcatraz" em área de pântano

O presidente dos EUA, Donald Trump, um republicano, tentou aumentar a detenção e a deportação de migrantes, dizendo que isso era necessário depois que milhões de pessoas cruzaram a fronteira ilegalmente sob o governo do democrata Joe Biden.

O número de pessoas detidas pelo governo federal aumentou drasticamente, de 39.000 quando Trump assumiu o cargo para 56.000 em 15 de junho, de acordo com dados do governo dos EUA. O governo Trump tem pressionado para encontrar mais espaço para detenções.

A instalação da Flórida, cujo custo anual é estimado em US$450 milhões, pode abrigar até 5.000 pessoas, de acordo com o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) dos EUA.

Em um vídeo postado nas redes sociais na semana passada, o procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, disse que o local poderia receber até 1.000 pessoas em 30 a 60 dias.

O ICE -- a Agência de Imigração e Alfândega -- paga, em média, US$165 por dia por uma cama de detenção, de acordo com documentos orçamentários da agência.

O DHS disse que reservou fundos do programa de abrigo e serviços da Agência Federal de Gestão de Emergências para cobrir uma "grande parte" do custo do centro de detenção.