Formuladores de políticas frequentemente ignoram regeneração florestal na luta contra mudanças climáticas, mostra pesquisa

Isso se deve ao fato de que essas florestas jovens, formadas por árvores com idade entre duas e quatro décadas, podem remover o carbono da atmosfera até oito vezes mais rápido por hectare do que as florestas recém-plantadas, segundo a pesquisa.

Isso ocorre no momento em que empresas de todo o mundo estão arrecadando milhões de dólares para reflorestar florestas do zero a fim de gerar créditos de carbono que podem ser vendidos a indústrias poluidoras que buscam compensar suas emissões de gases de efeito estufa.

As florestas secundárias, por outro lado, muitas vezes não podem se regenerar por tempo suficiente para beneficiar o clima, seja porque são desmatadas ou porque são vítimas de incêndios ou pragas.

Em todos os trópicos, eles descobriram que apenas 6% das florestas secundárias atingem duas décadas de regeneração.

"É um ciclo constante de desmatamento", disse Nathaniel Robinson, um dos autores e cientista do Centro de Pesquisa Florestal Internacional e Agrofloresta Mundial. Ele acrescentou que sua vulnerabilidade "provavelmente está ligada a brechas nas políticas".

Robin Chazdon, professor pesquisador do Instituto de Pesquisa Florestal da Universidade de Sunshine Coast, na Austrália, que não participou do estudo, disse que a avaliação refinada do potencial global de mitigação de carbono das florestas em regeneração tem implicações importantes que podem moldar novas políticas climáticas.