Gigantes europeus são eliminados em Copa do Mundo de Clubes com roteiro reescrito

"Sabíamos de antemão que o torneio seria no final de uma longa temporada, enquanto que para os sul-americanos é bem no meio, quando eles estão no auge", lamentou Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, após a eliminação precoce de sua equipe.

A narrativa da exaustão já se tornou familiar, com o sindicato de jogadores FIFPro Europa entrando com uma ação legal contra a Fifa por causa do calendário punitivo. Há também o calor escaldante do verão norte-americano. Mas os sul-americanos, no entanto, rejeitam totalmente essas explicações.

"Joguei por muitos anos na Europa e não acredito nessa narrativa de cansaço de fim de temporada", disse o técnico do Flamengo, Filipe Luís, depois de uma vitória imponente do time brasileiro por 3 x 1 sobre o Chelsea.

"Chegamos aqui encarando cada jogo como uma final. Isso faz uma grande diferença", acrescentou Filipe Luís, que jogou sob o comando de Simeone no Atlético.

As estatísticas complicam ainda mais o argumento do esgotamento europeu. Entre os clubes participantes da Copa do Mundo de Clubes, os quatro times brasileiros -- Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras -- lideram a lista de partidas disputadas no último ano, cada um ultrapassando 70 jogos.

O Botafogo, que se classificou no Grupo B junto com o Paris Saint-Germain, à custa do Atlético de Madri, jogou 18 partidas a mais do que seus adversários espanhóis no mesmo período.