Iranianos expressam alívio com cessar-fogo, mas temem pelo futuro

Entretanto, não houve sinais de protestos significativos nas ruas contra a República Islâmica.

Os iranianos contatados pela Reuters, incluindo alguns que se opõem à República Islâmica e que protestaram contra ela no passado, disseram que os ataques aéreos fizeram com que as pessoas se unissem em torno do sentimento nacional diante do que eles viam como agressão estrangeira.

Ainda assim, para muitos iranianos, há raiva sobre os altos escalões da liderança do país e, para aqueles que voltam para casa, a realidade de uma economia atingida por sanções permanece.

"Isso é inaceitável. Isso é brutal. Por que estamos sendo atacados enquanto as autoridades se escondem em lugares seguros?", disse Mohammad, 63 anos, de Rasht.

"Eu coloco a culpa nos tomadores de decisão deste país. Suas políticas trouxeram guerra e destruição para nós", disse ele por telefone.

Enquanto Israel visava repetidamente tanto líderes quanto instalações das forças de segurança interna da Guarda Revolucionária, a mídia estatal anunciava centenas de prisões de pessoas acusadas de espionagem.