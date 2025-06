Israel diz que Irã viola cessar-fogo anunciado por Trump e ordena novos ataques

O principal órgão de segurança do Irã, o Conselho Supremo de Segurança Nacional, declarou que seus militares forçaram Israel a "aceitar unilateralmente a derrota e aceitar um cessar-fogo".

As forças do Irã "manterão suas mãos no gatilho" para responder a "qualquer ato de agressão do inimigo", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse que o Irã interromperia seus ataques retaliatórios desde que Israel parasse de atacar a partir das 4h da manhã em Teerã.

Nos últimos ataques relatados antes do cessar-fogo, mísseis mataram quatro pessoas na cidade de Beersheba, no sul de Israel, informou o serviço de ambulância israelense. Autoridades iranianas disseram que nove pessoas, incluindo um cientista nuclear, foram mortas em um ataque a um prédio residencial no norte do Irã.

ALÍVIO GLOBAL

Apesar das ameaças iniciais ao cessar-fogo, a reação em toda a região e no mundo todo foi, em grande parte, de alívio com a perspectiva do fim do maior confronto direto já ocorrido entre os dois inimigos.