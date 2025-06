Israel e Irã violaram cessar-fogo, diz Trump

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que tanto Israel quanto Irã violaram um cessar-fogo que ele havia anunciado horas antes e que ele não estava feliz com os dois países, mas especialmente com Israel.

Falando a repórteres antes de uma reunião de cúpula da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Haia, na Holanda, Trump disse que Israel "descarregou" logo depois de ter concordado com o cessar-fogo. Ele também disse que as capacidades nucleares do Irã se foram.

(Reportagem de Nandita Bose e Katharine Jackson)