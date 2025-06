Israelenses aceitam discurso de Trump com naturalidade e agradecem

Por Janis Laizans

HAIFA, Israel (Reuters) - Os israelenses responderam calmamente nesta terça-feira às críticas e acusações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que seu país havia violado uma trégua que ele intermediou com o Irã, expressando gratidão por sua mediação e alívio na conclusão da guerra de 12 dias.

No início do dia, Trump admoestou Israel com uma obscenidade, em um ataque extraordinário contra um aliado cuja guerra aérea ele havia se juntado dois dias antes, lançando enormes bombas destruidoras de bunkers nas instalações nucleares subterrâneas do Irã.