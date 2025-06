Japão e outros 16 países retiram restrições comerciais à carne de aves brasileira

(Reuters) - Dezessete países retiraram restrições para a compra de carne de aves do Brasil, dentre eles o Japão, disse em nota nesta terça-feira o Ministério da Agricultura.

Também retiraram restrições Argélia, Bolívia, Bósnia e Herzegovina, Egito, El Salvador, Iraque, Lesoto, Líbia, Marrocos, Mianmar, Montenegro, Paraguai, República Dominicana, Sri Lanka, Vanuatu e Vietnã, segundo a pasta.

Os países haviam adotado restrições à compra de carne de aves do Brasil em razão da detecção de um foco de gripe aviária em granja comercial no município de Montenegro (RS), no mês passado.