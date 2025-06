Líder dissidente no exterior pede aos iranianos que derrubem Khamenei

Ela fez os comentários antes de o ministro da Defesa israelese, Israel Katz, dizer que havia ordenado que as Forças Armadas israelenses atacassem Teerã depois que o Irã disparou mísseis, violando o cessar-fogo.

"A proposta de um cessar-fogo e do fim da guerra é um passo adiante para a terceira opção: nem guerra nem apaziguamento", disse Rajavi em uma declaração, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que um cessar-fogo entre Israel e o Irã estava em vigor na guerra aérea que começou em 13 de junho. No entanto, nesta manhã, Trump anunciou que Irã e Israel violaram o cessar-fogo.

"Que o próprio povo do Irã, na batalha do destino, derrube Khamenei e a ditadura."

Ela acrescentou: "Buscamos uma república democrática e não nuclear, com a separação entre religião e Estado, igualdade de gênero e também autonomia para as nacionalidades do Irã."

Depois que os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares iranianas no sábado, Trump levantou a possibilidade de os governantes clericais linha-dura do Irã serem derrubados, mas seu governo disse que o objetivo era apenas destruir o programa nuclear do Irã.

Autoridades iranianas não comentaram imediatamente as falas de Rajavi. Teerã afirma que seu programa nuclear é para fins pacíficos e nega que esteja buscando uma arma nuclear.