Netanyahu declara vitória histórica, diz que Israel eliminou ameaça nuclear do Irã em guerra de 12 dias

Ele classificou a vitória como histórica e que permanecerá por gerações.

Ele disse que Israel nunca teve um amigo melhor na Casa Branca do que o presidente Donald Trump, cujas Forças Armadas lançaram enormes bombas para bunkers nas instalações nucleares subterrâneas do Irã em um ataque no fim de semana.

"Nosso amigo presidente Trump se uniu a nós de uma forma sem precedentes. Sob sua direção, os militares dos Estados Unidos destruíram o local de enriquecimento subterrâneo em Fordow", disse Netanyahu.

Ele falou horas depois que Trump dirigiu críticas contundentes a Israel sobre a escala de ataques que Trump disse ter violado uma trégua com o Irã negociada por Washington, o aliado mais próximo de Israel.

Netanyahu disse que o trabalho de Israel estava inacabado. Ele citou a guerra contra o aliado do Irã, o Hamas, em Gaza, onde 50 reféns permanecem em cativeiro desde que o grupo militante palestino realizou um ataque surpresa em 7 de outubro de 2023.

Acredita-se que cerca de 20 dos reféns estejam vivos.