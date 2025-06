Novos ataques israelenses relatados pela mídia, apesar da ordem de Trump para parar

Por Nandita Bose e Alexander Cornwell e Parisa Hafezi

WASHINGTON/TEL AVIV/ISTAMBUL (Reuters) - As mídias iraniana e israelense relataram novos ataques aéreos israelenses contra o Irã nesta terça-feira, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito que Israel os havia cancelado sob seu comando para preservar um cessar-fogo de horas.

Duas explosões foram ouvidas na capital iraniana, informou a agência de notícias do judiciário do Irã, Mizan. A rádio do Exército israelense disse que Israel havia atingido um local de radar iraniano perto de Teerã.