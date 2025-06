Socialistas franceses apresentam de desconfiança em meio a disputa sobre pensões, enfraquecendo premiê

"Não censuramos por nada -- mas é exatamente isso que a esquerda está propondo aqui", disse Dussausaye.

Bayrou se encontra em uma situação semelhante à do primeiro-ministro anterior, Michel Barnier, cujo governo de três meses foi sustentado pelo RN até que este apoiou uma medida de desconfiança em dezembro por causa de sua lei orçamentária de 2025, que apertava o cinto.

No Parlamento, nesta terça-feira, Bayrou disse que ainda estava convencido de que "há um caminho, embora muito difícil, que pode nos tirar desse impasse".

No que foi anunciado como uma conversa de última chance, os negociadores não conseguiram chegar a um acordo sobre como alterar uma impopular reforma do sistema de pensões de 2023 que aumentará gradualmente a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos.

Os sindicatos queriam permitir que os trabalhadores com empregos fisicamente desgastantes se aposentassem mais cedo e dar mais peso à licença maternidade, enquanto os empregadores estavam cautelosos com as concessões que poderiam pesar sobre as finanças do sistema.

Bayrou, um político de centro e um antigo falcão da dívida, havia convocado as negociações entre sindicatos e empregadores em uma tentativa de evitar que os socialistas retirassem seu apoio a ele.