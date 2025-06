Trump contradiz agências e diz ao Congresso que Irã produzia armas nucleares

"As forças dos Estados Unidos realizaram um ataque de precisão contra três instalações nucleares no Irã usadas pelo Governo da República Islâmica do Irã para seu programa de desenvolvimento de armas nucleares", escreveu Trump.

A avaliação mais recente dos EUA, apresentada ao Congresso em março pela diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, disse que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, não ordenou o reinício de um esforço de armas nucleares encerrado em 2003.

Uma fonte com acesso a relatórios de inteligência dos EUA disse à Reuters na semana passada que a avaliação de março não havia mudado.

O Irã insiste que seu programa nuclear é para fins pacíficos.

O presidente George Bush justificou a invasão do Iraque em 2003 alegando que informações de inteligência demonstravam que o país possuía armas de destruição em massa. Isso foi posteriormente desacreditado e provocou uma reação política negativa.

Trump lançou dúvidas sobre a avaliação da inteligência sobre o programa nuclear do Irã pela primeira vez na semana passada, quando repudiou a análise que Gabbard entregou ao Congresso.