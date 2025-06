Turista brasileira é encontrada morta após quatro dias de queda de penhasco em vulcão na Indonésia

Localizado na província de Nusa Tenggara Ocidental, o vulcão ativo é um ponto turístico popular no país do sudeste asiático.

"Ao final de quatro dias de trabalho, dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região, equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontraram o corpo da turista brasileira", disse o Itamaraty em nota.

"O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente."

O chefe local das equipes de resgate, Muhammad Hariyadi, havia dito à Reuters no início do dia que Juliana caiu de um penhasco na montanha, mas não na cratera do vulcão, observando que a areia macia na área dificultou a retirada usando cordas.

Cinquenta pessoas estiveram envolvidas nos esforços de resgate.

Hariyadi disse que a brasileira, que foi localizada inicialmente no sábado, escorregou ainda mais no terreno arenoso da face do penhasco. Ela estava a uma profundidade de 150 metros quando foi descoberta pela primeira vez, mas havia escorregado para 500 metros na manhã de segunda-feira.