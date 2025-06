Astronautas de Índia, Polônia e Hungria são lançados para primeira missão na estação espacial

Por Steve Nesius e Joey Roulette e Steve Gorman

CABO CANAVERAL, Flórida (Reuters) - Peggy Whitson, aposentada da Nasa que se tornou astronauta privada, foi lançada no quinto voo para a órbita de sua carreira na madrugada desta quarta-feira, acompanhada por companheiros de tripulação da Índia, Polônia e Hungria que se dirigiam para a primeira visita de seus países à Estação Espacial Internacional.

A equipe de astronautas decolou do Centro Espacial Kennedy da Nasa em Cabo Canaveral, Flórida, por volta das 2h30 (horário local), dando início à mais recente missão organizada pela startup Axiom Space, sediada no Texas, em parceria com a SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk.