Ataque a tiros em Estado mexicano dominado por gangues deixa 11 mortos e mais feridos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse mais cedo nesta quarta-feira que entre as vítimas havia crianças, embora o gabinete do procurador-geral tenha confirmado posteriormente que apenas uma vítima era menor de idade, com 17 anos.

"É muito lamentável o que aconteceu. Uma investigação está em andamento", disse Sheinbaum.

A mídia local informou que o ataque aconteceu durante uma festa noturna que celebrava um feriado católico, a Natividade de João Batista.

Um vídeo que circula nas mídias sociais mostrava pessoas dançando no pátio de um conjunto habitacional enquanto uma banda tocava ao fundo, antes de começarem os disparos. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o vídeo.

Guanajuato é, há muitos anos, uma das regiões mais violentas do país, onde grupos criminosos disputam as rotas de venda de drogas e cometem outros crimes. Na terça-feira, outras cinco pessoas foram mortas em outras partes do Estado, de acordo com o gabinete do procurador-geral.