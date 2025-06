Bezos e Lauren Sánchez chegam a Veneza para maratona de festas de casamento

"Bem-vindo a Veneza, Jeff", disse Luca Zaia em sua declaração, agradecendo ao casal por seu "gesto de extraordinária generosidade".

A data e o local do casamento em si ainda são desconhecidos, e alguns especulam que Bezos, de 61 anos, e Sánchez, de 55 anos, podem já ter se casado em uma cerimônia privada nos Estados Unidos.

Espera-se que a maioria dos cerca de 250 convidados chegue a tempo para a segunda festa, que, segundo a fonte, está marcada para sexta-feira na pequena ilha de San Giorgio, em frente à famosa Praça de São Marcos, com seu campanário de 99 metros de altura.

A ilha de San Giorgio abriga a Fundação Cini, que organiza encontros culturais e políticos internacionais em um antigo mosteiro que data do ano 1000, com um labirinto no jardim.

OLHARES CURIOSOS

Do lado de fora do Aman Venice Hotel, trabalhadores ergueram um toldo de lona listrada com paredes laterais em um cais flutuante para proteger os hóspedes de olhares curiosos e lentes longas de fotógrafos.