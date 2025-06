Câmara aprova MP do consignado privado e texto vai para o Senado

SÃO PAULO (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a medida provisória que permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores da iniciativa privada com descontos em folha garantidos por recursos do FGTS.

O texto segue agora para o Senado.

Lançado em março deste ano pelo governo Lula, o programa de "Crédito do Trabalhador" permite o uso como garantia do crédito até 10% do saldo no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 100% da multa rescisória em caso de demissão.