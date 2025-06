Câmara aprova projeto que susta decretos de aumento do IOF do Executivo

(Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto que susta os efeitos de decretos do Executivo alterando a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de uma série de operações de câmbio, crédito e previdência privada, em meio aos esforços do governo para equilibrar as contas públicas e, ao mesmo tempo, atender a demandas políticas.

O projeto foi aprovado por 383 votos a 98.

Na semana passada, deputados já haviam aprovado um requerimento que conferiu tramitação acelerada ao projeto de decreto legislativo (PDL) editado e relatado por deputados do PL.