Governo decide elevar mistura de biodiesel e etanol a partir de 1º de agosto

Por Ricardo Brito e Marta Nogueira

BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo brasileiro decidiu elevar a mistura obrigatória do etanol anidro na gasolina e de biodiesel no diesel fóssil vendidos nos postos de combustíveis do país a partir de 1º de agosto, em medida que tem ampla aprovação dos produtores de biocombustíveis.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira, em reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), afirmou o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, durante cerimônia.