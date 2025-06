Irã diz que instalações nucleares foram "seriamente danificadas" por ataques dos EUA, informa Al Jazeera

(Reuters) - O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse que os ataques dos Estados Unidos no domingo causaram danos significativos às suas instalações nucleares, informou a Al Jazeera.

"Nossas instalações nucleares foram seriamente danificadas, isso é certo", afirmou Baghaei na quarta-feira, de acordo com a reportagem.

(Reportagem de Mrinmay Dey em Bengaluru)