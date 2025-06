Medvedev chama UE de inimiga e diz que adesão da Ucrânia seria perigosa

MOSCOU (Reuters) - O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse na quarta-feira que a União Europeia evoluiu para uma inimiga da Rússia que representa uma ameaça direta à sua segurança, e Moscou agora se opõe à adesão da Ucrânia ao bloco.

Há muito tempo, a Rússia se opõe à adesão da Ucrânia à aliança militar ocidental da Otan -- um dos motivos que ela apresenta para sua decisão de lançar uma guerra em grande escala contra a Ucrânia em 2022.

No entanto, no passado, ela se mostrou mais aberta com a perspectiva de Kiev se tornar membro da UE. O presidente Vladimir Putin disse, em junho de 2022, que a Rússia não tinha "nada contra" isso, e o Kremlin afirmou, em fevereiro, que a adesão ao bloco era um direito soberano da Ucrânia.