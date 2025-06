Parlamento do Irã aprova projeto de lei sobre suspensão da cooperação com AIEA

O presidente do Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmou também, segundo a mídia estatal, que o Irã acelerará seu programa nuclear civil.

Teerã nega a busca por armas nucleares e diz que uma resolução da AIEA deste mês, declarando que o Irã violou suas obrigações de não-proliferação, abriu caminho para os ataques de Israel.

Qalibaf teria dito que a AIEA se recusou até mesmo a condenar o ataque às instalações nucleares do Irã e "colocou sua credibilidade internacional à venda".

Ele disse que "por esse motivo, a Organização de Energia Atômica do Irã suspenderá sua cooperação com a Agência até que a segurança das instalações nucleares seja garantida e avançará em um ritmo mais rápido com o programa nuclear pacífico do país".

O comitê de segurança nacional do Parlamento aprovou o esboço geral do projeto de lei esta semana e o porta-voz do comitê disse que o projeto de lei suspenderia a instalação de câmeras de vigilância, inspeções e apresentação de relatórios à AIEA.

A AIEA não comentou imediatamente sobre a aprovação do projeto de lei pelo Parlamento iraniano. O chefe da AIEA, Rafael Grossi, disse na quarta-feira que estava buscando o retorno dos inspetores às instalações iranianas, incluindo as usinas onde o Irã estava enriquecendo urânio, até Israel lançar ataques em 13 de junho.