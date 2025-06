Pela primeira vez, telescópio Webb descobre exoplaneta

A maioria dos cerca de 5.900 exoplanetas descobertos desde a década de 1990 foi detectada por meio de métodos indiretos, como a observação do leve escurecimento da luz de uma estrela quando um planeta passa em frente a ela, chamado de método de trânsito. Menos de 2% deles foram fotografados diretamente, como fez o Webb com o planeta recém-identificado.

Embora esse planeta seja grande quando considerado no contexto do nosso sistema solar, ele é, na verdade, o menos maciço já descoberto por meio de imagens diretas -- 10 vezes menos maciço do que o detentor do recorde anterior. Isso demonstra a sensibilidade dos instrumentos do Webb.

Essa descoberta foi obtida com o uso de um coronógrafo produzido na França, um dispositivo que bloqueia a luz brilhante de uma estrela, instalado no Instrumento de Infravermelho Médio do Webb, ou MIRI.

"O Webb abre uma nova janela -- em termos de massa e distância de um planeta à estrela -- de exoplanetas que não estavam acessíveis à observação até o momento. Isso é importante para explorar a diversidade dos sistemas exoplanetários e entender como eles se formam e evoluem", disse a astrônoma Anne-Marie Lagrange, da agência de pesquisa francesa CNRS e do LIRA/Observatório de Paris, principal autora do estudo publicado nesta quarta-feira na revista Nature.

O planeta orbita sua estrela hospedeira, chamada TWA 7, a uma distância cerca de 52 vezes maior do que a distância orbital da Terra em relação ao Sol. Para colocar isso em perspectiva, o planeta mais externo do nosso sistema solar, Netuno, orbita cerca de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. O método de trânsito para descobrir exoplanetas é particularmente útil para detectar aqueles que orbitam perto de sua estrela hospedeira, em vez de muito mais longe, como o recém-identificado.

"Os métodos indiretos fornecem informações incríveis sobre planetas próximos de suas estrelas. A geração de imagens é necessária para detectar e caracterizar de forma robusta os planetas mais distantes, normalmente 10 vezes a distância Terra-Sol", disse Lagrange.