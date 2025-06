Quênia tem 8 mortes e mais de 400 feridos em protestos

O fornecedor nacional de eletricidade Kenya Power disse que um de seus seguranças foi morto a tiros durante os protestos, enquanto patrulhava sua sede em Nairóbi.

Grandes multidões foram vistas mais cedo indo em direção à residência oficial do presidente, em cenas transmitidas pelo canal queniano NTV antes que ele e outra emissora, a KTN, fossem retirados do ar após desafiarem uma ordem para interromper as transmissões ao vivo das manifestações.

Os dois canais retomaram as transmissões nesta quarta-feira, depois que um tribunal de Nairóbi suspendeu a ordem emitida pela Autoridade de Comunicações do Quênia.

RAIVA CONTRA A POLÍCIA

Os manifestantes incendiaram instalações do tribunal na cidade de Kikuyu, nos arredores de Nairóbi, informou a Citizen TV. Chamas e fumaça espessa saíram do prédio do tribunal em um vídeo publicado na conta X da emissora.

Confrontos isolados foram registrados na cidade portuária de Mombasa, segundo a NTV, com protestos também nas cidades de Kitengela, Kisii, Matuu e Nyeri.