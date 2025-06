Secretário-geral da Otan compara Trump a "papai" após palavrão do presidente dos EUA

"E no que diz respeito ao Irã, o fato de ele ter tomado essa medida decisiva, muito direcionada, para garantir que o Irã não conseguisse colocar as mãos em uma capacidade nuclear - acho que ele merece todos os elogios."

Trump comparou nesta quarta-feira o impacto do bombardeio dos EUA às instalações nucleares do Irã ao final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardearam as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200 mil pessoas.

"Não quero usar o exemplo de Hiroshima, não quero usar o exemplo de Nagasaki, mas foi basicamente a mesma coisa. Isso acabou com a guerra. Isso acabou com a guerra", disse Trump.