Sete soldados israelenses são mortos em Gaza, há pressão sobre Netanyahu para cessar-fogo

Por Alexander Cornwell

TEL AVIV (Reuters) - As Forças Armadas israelenses disseram que sete soldados foram mortos em um único ataque no sul de Gaza na terça-feira, o dia mais mortal dos militares no território desde que romperam o cessar-fogo com o Hamas em março.

Os sete, membros de um batalhão de engenharia de combate, foram mortos quando um dispositivo explosivo colocado no veículo blindado em que viajavam provocou um incêndio, disseram os militares nesta quarta-feira.