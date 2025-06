Trump sinaliza disposição de enviar mais mísseis Patriot à Ucrânia após reunião com Zelenskiy

O líder dos EUA também deixou em aberto a possibilidade de fornecer mais ajuda militar a Kiev, que tem se esforçado para impedir os avanços russos no campo de batalha nos últimos meses.

Anteriormente, Trump não havia demonstrado sinais de retomar as doações de armamentos para a Ucrânia que seu antecessor Joe Biden havia instituído.

Zelenskiy descreveu a reunião como "longa e substantiva", dizendo que ela cobriu "todas as questões realmente importantes".

"Discutimos como alcançar um cessar-fogo e uma paz real", escreveu ele no X. "Falamos sobre como proteger nosso povo."

Trump acrescentou que voltaria a falar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em breve, dizendo que o presidente russo "realmente precisa acabar com essa guerra".

Zelenskiy trabalhou para reconstruir as relações com Washington após uma desastrosa reunião na Casa Branca em fevereiro com Trump, cujas aberturas para a Rússia nos últimos meses preocuparam as autoridades em Kiev.