Anfitrião da COP30, Brasil alerta contra dependência excessiva de créditos de carbono

Esses créditos permitem que um país compre "créditos" de projetos que reduzem as emissões de CO2 no exterior -- por exemplo, restauração florestal no Brasil ou na Guiana -- e os contabilize em sua própria meta climática.

Os defensores dizem que essa é uma maneira de levantar fundos para projetos de redução de CO2 em países em desenvolvimento. Os oponentes apontam para escândalos recentes, nos quais se descobriu que os projetos de geração de crédito não proporcionavam os benefícios climáticos que alegavam.

Ana Toni, diretora-executiva da cúpula climática COP30, que será realizada na cidade brasileira de Belém em novembro, disse que o Brasil não se opõe ao uso de créditos de carbono nas metas dos países -- conhecidas na ONU como Contribuições Nacionalmente Determinadas ((NDCs, na sigla em inglês) -- mas advertiu contra a dependência desses créditos para cumprir uma grande parte da meta climática de um país.

"O montante é importante, porque mostra o quanto você muda em sua própria economia... se for realmente um grande montante (de créditos), você não está mudando sua própria economia", disse ela à Reuters.

Toni também disse que os países devem garantir que todos os créditos usados para cumprir as metas climáticas proporcionem benefícios ambientais de qualidade.

Embora a opinião do Brasil, como anfitrião da COP, não seja vinculante para as delegações, ele é responsável por orientar as negociações no encontro e também por fazer o trabalho diplomático para tentar fazer com que os países estabeleçam metas ambiciosas.