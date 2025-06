Boom global da cocaína continua estabelecendo novos recordes, diz ONU

VIENA (Reuters) - O comércio global de cocaína continua estabelecendo novos recordes, com a substância respondendo pelo mercado de drogas ilícitas que mais cresce no mundo, à medida que a produção da Colômbia aumenta junto com os usuários na Europa e nas Américas do Norte e do Sul, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas publicado nesta quinta-feira.

O Relatório Mundial sobre Drogas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) mostrou que, em 2023, o último ano para o qual havia dados abrangentes disponíveis, o comércio de cocaína se fortaleceu cada vez mais.

"A produção, as apreensões e o uso de cocaína atingiram novos patamares em 2023, tornando a cocaína o mercado de drogas ilícitas que mais cresce no mundo", disse o UNODC, com sede em Viena, em um comunicado.