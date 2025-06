Coreia do Norte pode enviar mais tropas à Rússia em julho ou agosto para guerra na Ucrânia, diz Seul

Em troca do envio pela Coreia do Norte de munição de artilharia e mísseis para a Rússia, Pyongyang provavelmente está recebendo assessoria técnica sobre lançamentos de satélites e sistemas de orientação de mísseis, disse Lee, citando o briefing do NIS.

Após meses de silêncio, tanto a Coreia do Norte quanto a Rússia divulgaram o envio de tropas norte-coreanas e o papel que elas desempenharam na ofensiva de Moscou contra a Ucrânia para recuperar a região de Kursk.

Os dois países disseram que a cooperação é baseada no tratado assinado por seus líderes em junho do ano passado, que inclui um pacto de defesa mútua.

(Reportagem de Jack Kim e Ju-min Park)