Índia diz que estão sendo feitos esforços para reconstruir eventos que causaram acidente da Air India

NOVA DÉLHI (Reuters) - Estão sendo feitos esforços para reconstruir a sequência de eventos que levaram ao acidente aéreo da Air India neste mês, que matou 260 pessoas, e identificar os fatores que contribuíram para isso, informou o Ministério da Aviação Civil da Índia nesta quinta-feira.

O Boeing 787 Dreamliner com destino a Londres caiu momentos após a decolagem da cidade indiana de Ahmedabad em 12 de junho, matando 241 das 242 pessoas a bordo e as demais em terra, no pior desastre aéreo do mundo em uma década.

As caixas-pretas do avião -- o gravador de voz da cabine de comando (CVR) e o gravador de dados de voo (FDR) -- foram recuperadas nos dias seguintes, uma do telhado de um prédio no local do acidente em 13 de junho e a outra dos destroços em 16 de junho.