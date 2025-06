Irã nega qualquer reunião com EUA na próxima semana, diz ministro das Relações Exteriores

DUBAI (Reuters) - O Irã atualmente não tem nenhum plano para se reunir com os Estados Unidos, disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, nesta quinta-feira em uma entrevista na TV estatal, contradizendo a declaração do presidente dos EUA, Donald Trump, de que Washington planejava ter conversas com o Irã na próxima semana.

O chanceler iraniano disse que Teerã estava avaliando se as negociações com os EUA eram de seu interesse, após cinco rodadas anteriores de negociações que foram interrompidas por Israel e os EUA atacando as instalações nucleares do Irã.

Os EUA e Israel disseram que os ataques tinham o objetivo de restringir a capacidade do Irã de criar armas nucleares, enquanto o Irã afirma que seu programa nuclear é voltado exclusivamente para uso civil.