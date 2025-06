Israel volta a suspender ajuda a Gaza e acusa Hamas de roubo; clãs negam

Israel suspendeu os suprimentos de ajuda a Gaza por dois dias para evitar que sejam apreendidos pelo Hamas, disse uma autoridade nesta quinta-feira, depois que circularam imagens de homens mascarados em caminhões de ajuda que, segundo os líderes de clãs locais, estavam protegendo a ajuda, e não desviando-a para os militantes.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma declaração conjunta com o ministro da Defesa, Israel Katz, disse na noite de quarta-feira que havia ordenado que os militares apresentassem um plano dentro de dois dias para impedir que o Hamas assumisse o controle da ajuda.

A decisão foi tomada depois que Netanyahu e Katz citaram novas informações indicando que o Hamas estava se apoderando da ajuda destinada aos civis no norte de Gaza. A declaração não revelou as informações, mas um vídeo que circulou na quarta-feira mostrou dezenas de homens mascarados, alguns armados com rifles, mas a maioria carregando bastões, montados em caminhões de ajuda.