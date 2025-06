Líderes da UE discutem nova proposta comercial dos EUA conforme tempo para acordo se esgota

Separadamente, um diplomata da UE descreveu o acordo como um "acordo de princípio de duas páginas", acrescentando que os Estados Unidos não queriam entrar em setores industriais específicos.

"Só nos restam duas semanas -- portanto, deveríamos optar por algo assim, como o Brasil e o Reino Unido... A França tem uma posição mais dura, a Itália está do outro lado", disse o diplomata.

Os líderes europeus estavam se reunindo para decidir se querem pressionar por um acordo comercial rápido com o governo do presidente Donald Trump ou continuar lutando por um acordo melhor, com as duas maiores economias da Europa aparentemente em desacordo.

O chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, havia dito no início da semana que a UE deveria pressionar por um acordo "mais rápido" e "mais simples", enquanto autoridades francesas argumentaram que a Comissão deveria adotar uma postura mais firme e visar os serviços dos EUA.

Trump ameaçou aumentar as tarifas sobre os produtos da UE para 50%, a menos que se chegue a um acordo no próximo mês.

A cúpula da UE teve como ponto de partida uma reunião da Otan realizada nesta semana, que concordou em aumentar drasticamente os gastos com defesa na aliança militar, mas deixou alguns países europeus com dificuldades para pagar, e a Espanha exigiu explicitamente uma opção de exclusão.