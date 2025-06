Papa Leão lamenta "intensidade diabólica" dos conflitos no Oriente Médio

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão disse nesta quinta-feira que os conflitos no Oriente Médio estão ocorrendo com uma "intensidade diabólica" sem precedentes e apelou por um maior respeito ao direito internacional, em comentários aos bispos católicos e às agências de ajuda que operam na região.

Em uma reunião no Vaticano, o pontífice afirmou que os países da região estão sendo "devastados por guerras, saqueados por interesses especiais e cobertos por uma nuvem de ódio que torna o ar irrespirável e tóxico".