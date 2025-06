Presidente da Comissão Europeia pede que Hungria permita parada do Orgulho LGBTQ

Na terça-feira, o ministro da Justiça da Hungria enviou uma carta a várias embaixadas estrangeiras, informando-as de que a Parada do Orgulho LGBTQ é "uma assembleia legalmente proibida, cuja organização e anúncio se qualificam como uma ofensa criminal punível com prisão de até um ano de acordo com a lei húngara".

O ministro Bence Tuzson enviou sua carta às embaixadas um dia depois que diplomatas de Reino Unido, França, Alemanha e outros 30 países expressaram apoio à comunidade LGBTQ da Hungria e à Parada do Orgulho LGBTQ de Budapeste.

(Reportagem de Anita Komuves e Krisztina Than)