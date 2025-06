Primeiro-ministro abranda cortes assistenciais no Reino Unido para evitar rebelião trabalhista

Os gastos anuais com benefícios por incapacidade e invalidez já excedem o orçamento de defesa do país e devem chegar a 100 bilhões de libras até 2030, de acordo com previsões oficiais, acima dos 65 bilhões de libras atuais.

Apesar das concessões de Starmer, um legislador trabalhista, Peter Lamb, disse após saber das mudanças que ele rejeitaria o projeto de lei "sozinho", se necessário.

"Para mim, é insuficiente quando opções melhores foram repetidamente apresentadas e ignoradas", disse Lamb no X.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)