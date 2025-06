Trump pede mais drones e mísseis, menos F-35s em proposta de orçamento de US$893 bi para defesa

O orçamento já provocou debate no Congresso dos EUA, onde o projeto de lei do subcomitê de Defesa do Comitê de Apropriações da Câmara para o ano fiscal de 2026 aumenta a compra de F-35 para 69, um a mais do que o pedido de Biden para 2025.

O Pentágono continua priorizando a compra de munições e sistemas de armas importantes.

A Força Aérea está dando continuidade ao seu investimento no míssil Joint Air to Surface Standoff - Extended Range e no míssil anti-navio de longo alcance, que têm alcances mais longos e podem ser mais eficazes no Pacífico.

Por outro lado, o orçamento busca muito menos mísseis Precision Strike, que substituirão o míssil tático do Exército (ATACM) usado na Ucrânia.

A Lockheed Martin fabrica todos os três mísseis.

O orçamento também aumenta os gastos com pequenos drones -- em parte devido às lições aprendidas na Ucrânia, onde as aeronaves não tripuladas provaram ser parte integrante de um combate de baixo custo, mas altamente eficaz.