Trump quer mais mísseis e drones, menos F-35s em pedido de orçamento de US$893 bi

O orçamento já tem provocado debate no Congresso, onde um projeto de lei para o ano fiscal de 2026, atualmente em análise pelos parlamentares na Câmara dos Deputados dos EUA, aumenta as compras de F-35 para 69, um a mais do que o pedido de Biden para 2025.

A Força Aérea continua investindo nos mísseis ar-terra de longo alcance JASSM-ER e nos mísseis antinavios de longo alcance LRASM, ambos com alcances que podem ser úteis no Pacífico, onde as distâncias são um fator importante.

O orçamento aumenta os gastos com drones pequenos -- em parte devido às lições aprendidas durante a guerra da Rússia na Ucrânia, onde as aeronaves não tripuladas provaram ser parte integrante de um combate de baixo custo, mas altamente eficaz.