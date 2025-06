Vídeo da Casa Branca abraça Trump como "papai" após comentário de secretário-geral da Otan

BRUXELAS (Reuters) - A Casa Branca adotou o apelido de "papai" para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um vídeo que divulgou depois que o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, usou o termo em uma conversa com o presidente dos EUA.

"O Papai está em casa", publicou a Casa Branca no X, juntamente com o vídeo que apresenta a música "Hey Daddy (Daddy's Home)" de Usher e imagens de Trump na cúpula da Otan em Haia, na Holanda.

Rutte, o secretário-geral holandês da aliança militar, usou a palavra "papai" em uma aparição com Trump na cúpula de quarta-feira, depois que o presidente dos EUA repreendeu Israel e o Irã por violações de um cessar-fogo, que mais tarde parecia estar sendo mantido.