Aliança da UE no Pacífico não substituirá OMC, afirmam autoridades do bloco

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - O plano da União Europeia para cooperar com os países do Pacífico tem como objetivo superar algumas das dificuldades da Organização Mundial do Comércio (OMC), mas não busca substituí-la, disseram autoridades da UE nesta sexta-feira.

A OMC está lutando por sua relevância à medida que as tensões geopolíticas aumentam e os Estados Unidos impõem tarifas comerciais unilaterais, desrespeitando seus compromissos com a OMC.