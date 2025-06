Japão enforca "assassino do Twitter" em primeira execução desde 2022

Por Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - O Japão executou na sexta-feira um homem que matou nove pessoas depois de entrar em contato com elas pela rede social, o primeiro uso da pena capital no país em quase três anos.

Takahiro Shiraishi foi condenado à morte pelo estrangulamento e desmembramento de oito mulheres e um homem em 2017 em seu apartamento na cidade de Zama, em Kanagawa, perto de Tóquio. Ele foi apelidado de "assassino do Twitter", pois entrava em contato com as vítimas por meio da plataforma de mídia social.