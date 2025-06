Kremlin diz que prontidão da Estônia para receber jatos da Otan com capacidade nuclear ameaça Rússia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse na sexta-feira que a prontidão declarada da Estônia para receber os jatos furtivos F-35A dos aliados da Otan, fabricados nos Estados Unidos e capazes de transportar armas nucleares, representa uma ameaça direta a Moscou.

O ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, afirmou ao canal de notícias Postimees na quinta-feira que a Estônia -- que faz fronteira com a Rússia e é uma base rotativa para os jatos da Otan encarregados de proteger o espaço aéreo do Báltico -- estava pronta para receber jatos com capacidade nuclear, se necessário.

"Se alguns deles, independentemente de seu país de origem, tiverem capacidade de uso duplo para transportar armas nucleares, isso não afetará nossa posição de hospedar F-35s de forma alguma", disse ele, segundo o veículo de comunicação.