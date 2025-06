Premiê britânico reduz cortes no bem-estar social para acalmar revolta de trabalhistas

Mais de 100 parlamentares trabalhistas se opuseram publicamente às reformas de Starmer, que buscavam cortar 5 bilhões de libras (US$7 bilhões) por ano de uma conta de bem-estar social que aumentava rapidamente.

A revolta fez com que Starmer enfrentasse uma possível derrota em uma votação sobre as mudanças no Parlamento na próxima semana -- um ano depois de ter conquistado uma maioria esmagadora em uma eleição nacional.

"Ouvimos os membros do parlamento que apoiam o princípio da reforma, mas estão preocupados com o ritmo da mudança para aqueles que já são sustentados pelo sistema", disse um porta-voz do gabinete de Starmer.

Em uma carta aos parlamentares, a ministra do Trabalho e Pensões, Liz Kendall, confirmou que apenas os novos requerentes estariam sujeitos à restrição planejada da elegibilidade.

"Nossos princípios de reforma permanecem: direcionar o financiamento para os mais necessitados e garantir que o sistema seja sustentável no futuro para apoiar as próximas gerações", disse Kendall.

A parlamentar trabalhista Meg Hillier, que preside um comitê parlamentar influente e liderou os esforços para diluir o projeto de lei, saudou a medida do governo como "um compromisso bom e viável".