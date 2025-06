Premiê da Hungria alerta sobre consequências legais após veto à marcha do Orgulho

BUDAPESTE (Reuters) - O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, disse na sexta-feira que haverá "consequências legais" para quem organizar ou participar de uma marcha do Orgulho de Budapeste, em violação à proibição policial do evento planejado para este fim de semana.

O Parlamento húngaro, no qual o partido de direita de Orbán, o Fidesz, tem uma grande maioria, aprovou uma legislação em março que criou uma base legal para a polícia proibir as marchas LGBTQ, com o argumento de que a proteção das crianças suplantaria o direito de reunião. Ela também permite que a polícia use câmeras de reconhecimento facial para identificar as pessoas que participam e impor multas.

Críticos veem a iniciativa de proibir a marcha do Orgulho como parte de uma repressão mais ampla às liberdades democráticas antes das eleições gerais do próximo ano, quando Orbán enfrentará um forte adversário da oposição, que, segundo algumas pesquisas de opinião recentes, está à frente.