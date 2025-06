Putin diz que Rússia planeja cortar gastos militares a partir do próximo ano

Em sua primeira reação a essa medida, Putin disse em uma coletiva de imprensa em Minsk que os gastos da Otan seriam destinados a "compras dos EUA e ao apoio ao seu complexo militar-industrial", e que isso era assunto da Otan, não da Rússia.

"Mas agora, aqui está o mais importante. Estamos planejando reduzir os gastos com defesa. Para nós, no próximo ano e no ano seguinte, no próximo período de três anos, estamos planejando isso", disse ele.

Putin disse que ainda não havia um acerto final entre os ministérios da Defesa, das Finanças e da Economia, "mas, de modo geral, todos estão pensando nessa direção. E a Europa está pensando em como aumentar seus gastos, pelo contrário. Então, quem está se preparando para algum tipo de ação agressiva? Nós ou eles?"

Os comentários de Putin devem ser recebidos com extremo ceticismo no Ocidente, uma vez que a Rússia aumentou maciçamente os gastos com defesa desde o início da guerra na Ucrânia.

O conflito não mostra nenhum sinal de fim e, na verdade, se intensificou nas últimas semanas, conforme as negociações não fizeram nenhum progresso visível em direção a um cessar-fogo ou a um acordo permanente.

Putin disse que a Rússia apreciava os esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para pôr fim à guerra.