Republicanos do Senado dos EUA buscam acordo sobre corte de impostos de Trump e projeto de lei de gastos

A tarefa de Thune ficou ainda mais complicada nesta semana, pois a secretária parlamentar do Senado, uma árbitra apartidária, informou aos republicanos que mais de US$250 bilhões em cortes na saúde no projeto de lei republicano não se qualificam para inclusão de acordo com as regras orçamentárias.

Uma versão anterior do projeto de lei aprovada pela Câmara dos Deputados no mês passado previa acrescentar cerca de US$3 trilhões à dívida de US$36,2 trilhões do governo federal.

Na quinta-feira, Trump expressou "esperança" de que o projeto de lei fosse aprovado antes do feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos EUA. Os parlamentares enfrentarão um prazo muito mais sério no final do verão, quando precisarão aumentar o teto da dívida autoimposta do país ou correrão o risco de um calote devastador.

Kevin Hassett, o principal assessor econômico de Trump, também disse aos repórteres na Casa Branca que Trump continua "altamente confiante" de que o Congresso aprovará o projeto de lei até 4 de julho. Ele disse que Trump conversou sobre a legislação com Thune na quinta-feira na Casa Branca. Trump está "totalmente empenhado" em ver o projeto de lei passar pela linha de chegada, disse ele.

As longas conversas expuseram as divisões dentro do Partido Republicano de Trump e as dificuldades de aprovar uma legislação tão grande com margens de controle reduzidas. Três votos "não" republicanos em qualquer uma das Casas seriam suficientes para destruir o projeto de lei.