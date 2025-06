Suprema Corte dos EUA limita poder de juízes para bloquear ordem de Trump sobre cidadania por nascença

Os juízes atenderam a um pedido do governo Trump para restringir o escopo de três liminares nacionais emitidas por juízes federais em Maryland, Massachusetts e no Estado de Washington que suspenderam a execução de sua diretiva enquanto o litígio que contesta a política se desenrola.

Com os conservadores do tribunal em maioria e os liberais em desacordo, a decisão especificou que o decreto de Trump não entrará em vigor antes de 30 dias após a decisão de sexta-feira.

"Ninguém contesta que o Executivo tem o dever de seguir a lei. Mas o Judiciário não tem autoridade irrestrita para fazer cumprir essa obrigação -- de fato, às vezes a lei proíbe o Judiciário de fazer isso", escreveu Barrett.

A juíza Sonia Sotomayor, em uma divergência acompanhada pelos outros dois membros liberais do tribunal, escreveu: "A maioria ignora completamente se o decreto do presidente é constitucional, concentrando-se apenas na questão de se os tribunais federais têm a autoridade equitativa para emitir liminares universais. No entanto, a flagrante ilegalidade da ordem revela a gravidade do erro da maioria e ressalta por que a equidade apoia as liminares universais como soluções adequadas neste tipo de caso."

Em seu primeiro dia no cargo, Trump assinou decreto orientando as agências federais a se recusarem a reconhecer a cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos que não tenham pelo menos um dos pais como cidadão norte-americano ou residente permanente legal, também chamado de portador de "green card".

A diretriz de Trump negaria a cidadania a mais de 150.000 recém-nascidos por ano, de acordo com os autores da ação que a contestaram, incluindo os procuradores-gerais democratas de 22 Estados, bem como defensores dos direitos dos imigrantes e imigrantes grávidas.