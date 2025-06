Trump diz que cessar-fogo em Gaza é possível dentro de uma semana

A previsão surpreendente de Trump de um possível acordo de cessar-fogo nos próximos dias ocorreu em um momento em que havia poucos sinais de que as partes em conflito estavam prontas para reiniciar negociações sérias ou abandonar posições arraigadas.

Um porta-voz do gabinete do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, disse que eles não tinham nenhuma informação para compartilhar além dos comentários de Trump.

Witkoff ajudou os assessores do ex-presidente Joe Biden a negociar um cessar-fogo e um acordo de libertação de reféns pouco antes de Trump assumir o cargo, em janeiro, mas o acordo logo se desfez.

A embaixada israelense em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O ministro israelense de Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, planeja visitar Washington a partir de segunda-feira para conversar com autoridades do governo Trump sobre Gaza, o Irã e uma possível visita de Netanyahu à Casa Branca, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

Netanyahu disse na quinta-feira que o resultado da guerra de Israel com o Irã apresentou oportunidades de paz que seu país não deve desperdiçar.